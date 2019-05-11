Правительство выделило 450 млн рублей на обеспечение жильём пострадавших от природных пожаров жителей Забайкалья

11.05.19 13:55

© РИА Новости. Александр Кондратюк

11 мая. Interfax-Russia.ru - Из резервного фонда правительства РФ выделяется 450 млн рублей для предоставления субсидии Забайкальскому краю на софинансирование обеспечения жильём пострадавших от природных пожаров в апреле 2019 года, сообщает в субботу сайт правительства.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России выделяется 450 млн рублей для предоставления субсидии Забайкальскому краю на софинансирование обеспечения жильём граждан, являвшихся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, жилые помещения которых были утрачены в результате природных пожаров в апреле 2019 года", - говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении.

"Средства будут направлены на строительство и приобретение нового жилья гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров и не имеющим другого жилья, пригодного для проживания", - отмечается в сообщении.

Природные пожары уничтожили более 100 домов в 14 населенных пунктах Забайкальского края, имущества лишились более 400 человек.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев оценил ущерб Забайкалью от природных пожаров в 1 млрд рублей.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров в Забайкалье. Кабинету министров было поручено совместном с краевым правительством обеспечить до 10 мая представление плана ликвидации последствий пожаров на территории Забайкалья, а к середине июня обеспечить выплату гражданам компенсаций за утрату поголовья сельскохозяйственных животных и птицы.