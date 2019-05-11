Десять лесных пожаров зарегистрировано в Алтайском крае за сутки

11.05.19 14:19

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

11 мая. Interfax-Russia.ru - Сложная обстановка сохраняется в Алтайском крае в связи с лесными пожарами, сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Все подразделения МЧС и других ведомств несут службу в режиме повышенной готовности.

"Практически на всей территории края высокий класс горимости - четвертый, а в двух районах (Благовещенском и Кулундинском - ИФ) - пятый. Ежедневно регистрируются возгорания на лугах, полях, в сельхозугодиях", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрея Позднякова.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, за сутки зарегистрировано 10 лесных пожаров. "Возгорания ликвидированы силами лесничеств. Угрозы населенным пунктам, объектам экономики нет", - отмечает управление.

На территории края работает множество групп, созданных из сотрудников подразделений МЧС России, МВД, Минприроды, которые совместно патрулируют территорию, обходят населенные пункты, жилые дома, работают с гражданами, выявляют поджигателей.

Для контроля обстановки используются все средства, в том числе беспилотные летательные аппараты, авиация Лесоохраны.

По данным управления, за сутки в крае работали 614 патрульных, 85 патрульно-маневренных и 129 патрульно-контрольных групп. По результатам работы выявлено и ликвидировано 130 ландшафтных пожаров.

Особый противопожарный режим на территории Алтайского края установлен с 1 мая. Запрещены проведение сельскохозяйственных палов, сжигание остатков рубки в лесных массивах, травы и мусора.