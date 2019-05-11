Военные завершили тушение пожаров в Курганской области

11.05.19 20:02

© РИА Новости. Игорь Агеенко

11 мая. Interfax-Russia.ru - Авиация Центрального военного округа завершила тушение пожаров в Курганской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе округа.

"Армейская авиация Центрального военного округа завершила работу по тушению пожаров в Курганской области, сбросив сегодня 20 тонн воды в районе поселков Иковка и Чернавское Курганской области. В общей сложности за два дня работы вертолеты сбросили более 80 тонн воды на очаги", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, экипажи инженерных машин разграждения (ИМР) продолжают прокладку и расширение до шести метров опорных минерализованных полос по периметру пожара в южном направлении от поселка Иковка.

"В настоящее время угроза для населенных пунктов отсутствует", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в регионе действуют крупные лесные пожары, площадь которых составляет несколько тысяч гектаров. Решение о выделении военной техники было принято командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным после обращения региональных властей.