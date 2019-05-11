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11.05.19 20:02
Военные завершили тушение пожаров в Курганской области
"Армейская авиация Центрального военного округа завершила работу по тушению пожаров в Курганской области, сбросив сегодня 20 тонн воды в районе поселков Иковка и Чернавское Курганской области. В общей сложности за два дня работы вертолеты сбросили более 80 тонн воды на очаги", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, экипажи инженерных машин разграждения (ИМР) продолжают прокладку и расширение до шести метров опорных минерализованных полос по периметру пожара в южном направлении от поселка Иковка.
"В настоящее время угроза для населенных пунктов отсутствует", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в регионе действуют крупные лесные пожары, площадь которых составляет несколько тысяч гектаров. Решение о выделении военной техники было принято командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным после обращения региональных властей.
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