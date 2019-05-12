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12.05.19 11:13
Семьям погибших в результате взрыва бытового газа в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
"Семьям погибших выплатим по миллиону рублей. Пострадавшим, получившим вред здоровью, направим от 200 до 400 тыс. рублей. Всем прописанным в доме из областного бюджета будет выплачено по 10 тыс. рублей, столько же будет направлено из районного бюджета. Владельцы утраченного имущества также получат компенсации в размере от 50 до 100 тыс. рублей. Все решения приняты, Минфину и департаменту по ЧС поручено подготовить соответствующие документы и выплаты", - приводятся в сообщении слова В.Голубева.
Незадолго до этого В. Голубев написал в твиттере о готовности регионального правительства оказать пострадавшим и семьям погибших необходимую помощь.
"Опять газ и вновь трагедия. Два погибших, в том числе ребёнок. Конечно, окажем необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. И в причинах случившегося досконально разберёмся. Но как же тяжело терять людей!" - написал В.Голубев.
Уже возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при взрыве бытового газа в поселке Чистоозерный.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели, по предварительным данным, двух человек в результате хлопка бытового газа в жилом доме", - говорится в сообщении СКР.
По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, тринадцать человек находятся в пункте временного размещения (ПВР).Три квартиры разрушены, еще четыре квартиры получили повреждения.
Тем временем сотрудники МЧС уже приступили к аварийно-восстановительным работам, сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Ярослав Гладченко.
"Провели разбор всех конструкций. Усилили междуэтажные перекрытия между первым и вторым этажом. Поисково-спасательные работы завершены. Полностью завалы разобраны, людей под завалами нет", - сказал Я.Гладченко.
Как сообщалось ранее, хлопок бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области около 00:30 мск воскресенья, в результате два человека погибли и двое были доставлены в центральную городскую больницу Каменск-Шахтинска.
"Известно, что в марте этого дома в двухэтажном многоквартирном доме был проведен поквартирный осмотр газового оборудования и его опрессовка, а также проверка подводящих газовых сетей", - говорится в сообщении управления информационной политики правительства Ростовской области.
Отмечается, что на месте происшествия организован штаб по ликвидации последствий ЧП, ведутся работы по разбору завала с привлечением инженерной техники. В целях обеспечения безопасности дом отключен от коммуникаций, установлены подпорки на первом этаже.
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