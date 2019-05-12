Самые дорогие авиабилеты на майские праздники россияне купили в Мале, на Пхукет и в Лондон

12.05.19 09:27

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

12 мая. Interfax-Russia.ru - Топ самых дорогих авиаперелетов из России на майские праздники возглавили Мальдивы, Таиланд и Великобритания, показало исследование туристического сервиса Aviasales.

"В этом году в топ попали перелёты в Мале, на Пхукет и в Лондон. Самыми дорогими оказались авиабилеты на Мальдивы. Компания из трёх человек купила билеты из Москвы на острова за миллион рублей. Билеты из Петербурга на Пхукет обошлись четверым пассажирам в 670 тысяч рублей за туда-обратно. Трое туристов из Казани отправились в Лондон за 423 тысячи рублей. Стоимость указана за перелёт в обе стороны", - рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор сервиса Янис Дзенис.

По его словам, на четвертом месте оказалось авиапутешествие в Дубай, за которое пара из Москвы заплатила 400 тыс. рублей (туда-обратно). 350 тыс. рублей отдали трое путешественников за авиабилеты из Москвы на Маврикий.

Ещё трое туристов из Москвы купили билеты в Париж за 320 тыс. рублей в обе стороны. Билеты в Сингапур обошлись другим троим пассажирам немного дешевле - за перелёт из Москвы они заплатили 315 тысяч рублей в обе стороны.

Восьмое и девятое место в "роскошном" рейтинге поделили парные бронирования из Москвы в Буэнос-Айрес и Лиссабон за 307 тыс. рублей.

Завершает список бронирование из Москвы - в Токио за 252 тыс. рублей. И это цена за билет на одного человека в одну сторону.

По данным Aviasales, самыми популярными внутренними направлениями на праздники стали Сочи, Симферополь, Краснодар, Петербург и Махачкала. Улететь туда можно, в среднем, за 10,5 тыс. рублей.

Среди зарубежных городов лидируют Ереван, Тбилиси, Стамбул, Прага и Париж. Средняя цена билета по таким маршрутам - 19,7 тыс. рублей.