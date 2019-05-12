Прощание с Доренко перенесут из-за запрета полиции на выдачу тела

12.05.19 09:35

© РИА Новости. Евгений Биятов

12 мая. Interfax-Russia.ru - Прощание с журналистом Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится, выдавать тело вдове журналиста запретила полиция, сообщает редакция радиостанции "Говорит Москва".

"Документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москве Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью. В нём содержится распоряжение не выдавать тело "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении радиостанции.

"Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака - Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен",- пояснили там.

Повторная судебно-медицинской экспертиза тела Сергея Доренко, умершего 9 мая, может занять около недели, сообщил "Интерфаксу" гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

"Они сами сейчас не знают временной лаг, то есть, сколько времени это займет, но будут стараться побыстрее все сделать. Думаю, что это займет не больше, чем одну неделю", - сказал В.Мамонтов в воскресенье.

По его словам, скорее всего, "речь идёт не столько о повторной экспертизе, сколько о более подробном исследовании дополнительных данных и так далее".