Площадь природных пожаров в Прибайкалье за сутки увеличилась на 2 тыс. га

12.05.19 09:32

© РИА Новости. Василий Батанов

12 мая. Interfax-Russia.ru - В Иркутской области за минувшие сутки было зарегистрировано пять новых природных пожаров и ликвидировано шесть очагов, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в региональной диспетчерской службе ОГБУ "Иркутская база авиационной охраны лесов".

"По данным на утро воскресенье в регионе продолжается тушение шести лесных пожаров общей площадью 9,5 тыс. га, из которых локализованы два на 7 тыс. 250 га. Пожары зарегистрированы в Иркутском и Боханском районах, в том числе на территории Прибайкальского национального парка", - сообщил диспетчер.

В пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" агентству уточнили, что пожар в национальном парке, который угрожал поселку Большое Голоустное на берегу озера Байкал, локализован на 1 тыс. 250 га.

"Вчера пожар удалось локализовать, сейчас у его кромки дежурят 14 человек и семь единиц техники. На сегодня запланировано авиапатрулирование территории нацпарка", - сообщила пресс-секретарь "Заповедного Прибайкалья" Надежда Савельева.

Как сообщалось ранее, утром в субботу в регионе велось тушение семи природных пожаров, горело 7 тыс. 245 га, в том числе в Прибайкальском национальном парке. Таким образом, площадь пожаров за сутки увеличилась на 2 тыс. га.

Режимы ЧС из-за лесных пожаров с 7 мая вводились в Иркутском, Баяндаевском, Боханском и Нижнеудинском районах.