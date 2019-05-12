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12.05.19 09:46

Найдены и опознаны тела всех пяти погибших туристов в горах Республики Алтай

© РИА Новости. Ольга Смольская
12 мая. Interfax-Russia.ru - В Республике Алтай опознаны все пять тел туристов, найденных после гибели под лавиной в горах: трое уже переданы родственникам, в отношении еще двух ведется судебно-медицинская экспертиза, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс-Сибирь" в региональном следственном управления СК РФ по региону.

"К настоящему моменту завершены процедуры опознания всех найденных пяти туристов. Трое из них уже переданы родственникам для погребения, еще по двум эксперты проводят судебно-медицинские работы. Уголовное дело по факту гибели туристов пока не возбуждено", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось о гибели под лавиной на Алтае семи новосибирских туристов. Всего за время проведения поисков спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под лавины тела пятерых туристов. Накануне поиски были приостановлены на 1,5 месяца из-за опасности схода лавин в горах.

Похороны трех из пяти найденных туристов пройдут в Новосибирске 12 и 13 мая.

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