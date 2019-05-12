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12.05.19 09:46
Найдены и опознаны тела всех пяти погибших туристов в горах Республики Алтай
"К настоящему моменту завершены процедуры опознания всех найденных пяти туристов. Трое из них уже переданы родственникам для погребения, еще по двум эксперты проводят судебно-медицинские работы. Уголовное дело по факту гибели туристов пока не возбуждено", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось о гибели под лавиной на Алтае семи новосибирских туристов. Всего за время проведения поисков спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под лавины тела пятерых туристов. Накануне поиски были приостановлены на 1,5 месяца из-за опасности схода лавин в горах.
Похороны трех из пяти найденных туристов пройдут в Новосибирске 12 и 13 мая.
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