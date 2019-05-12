Девять человек попали в больницу после ДТП с участием маршрутки в Чите

12.05.19 13:18

© РИА Новости. Павел Лисицын

12 мая. Interfax-Russia.ru - Два легковых автомобиля и маршрутная "Газель" столкнулись в Чите, в результате девять человек были доставлены в больницу, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по Забайкальскому краю.

"Сегодня в 11:40 поступила информация о ДТП с участием трех автомобилей, в том числе маршрутного такси "Газель" по адресу улица Белика, 41. Всего, по предварительным данным, в автомобилях находились 12 человек, 10 из них в маршрутном такси. Погибших нет. Для проведения детального обследования девять пострадавших направлены в краевую клиническую больницу", - говорится в сообщении.