Пострадавший от взрыва газа в Ростовской области дом не подлежит восстановлению

12.05.19 17:01

© РИА Новости. МЧС РФ

12 мая. Interfax-Russia.ru - Документы на первоочередные выплаты пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Чистоозерном Каменского района Ростовской области уже оформлены на тринадцать человек, сообщил губернатор области Василий Голубев на своей странице в инстаграме.

"Судьбу дома определят специалисты. Первое заключение - дом не восстановить. Если будет принято решение о сносе разрушенного и строительстве нового дома, буду требовать, чтобы строили в кратчайшие сроки. Поручил Минстрою готовить предложения", - написал В.Голубев.

Он отметил, что глава района после встречи с каждым жителем пострадавшего дома должен доложить предложения об их размещении на время восстановления либо строительства жилья.

Позднее пресс-служба В.Голубева сообщила, что решение о сносе или восстановлении дома, пострадавшего от взрыва газа в поселке Чистоозерном Каменского района Ростовской области может быть принято 15 мая.

"По внешнему виду дома, то, что я видел, он находится в очень плохом состоянии. Дому более 36 лет. Некоторые строители уже высказали мнение о (необходимости) сноса этого дома и строительства нового. Мы такое решение примем скорее всего, буквально до среды. Специалисты попросили 2-3 дня для подготовки заключения. Скорее всего, решение будет о сносе дома и о строительстве тут же, в поселке, нового - по количеству людей, зарегистрированных здесь", - приводятся в сообщении слова губернатора.

В.Голубев отметил, что в случае необходимости возведения нового дома, его постройку следует начать в кратчайшие сроки. Деньги на строительство будут выделены из резервного фонда правительства, а приблизительный срок строительства нового дома займет от 8 месяцев до года.

Также губернатор Ростовской области поручил главе администрации Каменского района представить предложения по временному размещению граждан - на период до предоставления пострадавшим нового жилья.