На Прибайкалье, Забайкалье и Курганскую область приходится более 80% всех лесных пожаров РФ

13.05.19 05:49

© РИА Новости. Константин Чалабов

13 мая. Interfax-Russia.ru - Свыше 80 % от площади всех контролируемых природных пожаров в России, по данным на утро понедельника, приходится на Забайкальский край, Иркутскую и Курганскую области, следует из официальной сводки федеральной авиалесоохраны.

За сутки ликвидировано 125 лесных пожаров на площади более 8,9 тыс. га. Активные работы по тушению продолжаются на 46 лесных участках, где горит 41,4 тыс. га.

Два крупных природных возгорания в Забайкальском крае охватили почти 18,3 тыс. га. Шесть лесных пожаров зафиксированы в Иркутской области на площади около 10 тыс. га, три очага на землях лесного фонда площадью 6,7 тыс. га в Курганской области.

Два лесных пожара в Республике Тыва (1,7 тыс. га), три возгорания в Амурской области (1,4 тыс. га), четыре природных участка горят в Тюменской области (784 га), восемь возгораний в лесах Хабаровского края (333 га) и один пожар на Камчатке (267 га).

Менее сотни гектаров леса горят в Красноярском крае, в Республике Башкортостан, в Приморском и Алтайском краях, в Кировской области, в Республике Коми и в Бурятии.

Продолжается борьба с огнем на особо охраняемой территории "Заповедное Прибайкалье" (1,2 тыс. га, Иркутская область). Горят 145 га в национальном парке "Анюйский" в Хабаровском крае, а также два гектара в Тебердинском государственном природном заповеднике (Карачаево-Черкесская республика).

На тушении пожаров в лесах России задействовано 3,4 тыс. человек, 675 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении - 68 воздушных судов.

Пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах России, режим ЧС введен в Курганской области, в Забайкальском крае, в двух районах Челябинской области, в двух районах Иркутской области, в одном районе Красноярского края, в одном районе Республики Тыва.