Первые системы С-350 "Витязь" разместят в Сибири

13.05.19 05:54

© РИА Новости. Алексей Филиппов

13 мая. Interfax-Russia.ru - Первые комплекты зенитно-ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-350 "Витязь" будут направлены в Абакан для защиты стратегически важных объектов Красноярского края, Республики Хакасия и других регионов Сибири, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники в министерстве обороны РФ.

Первые системы С-350 "Витязь" получит 24-я мобильная зенитная ракетная бригада (ЗРБр), сообщили "Известиям" источники в Минобороны. Главной ее задачей станет защита стратегически важных объектов Красноярского края, Республики Хакасия и других регионов Сибири, говорится в публикации.

Как пояснили изданию собеседники в военном ведомстве, дивизионы 24-й мобильной ЗРБр, дислоцирующиеся в столице Хакасии Абакане, станут настоящими "кочевниками", которых можно будет перебросить в любой район на востоке страны. Зенитчики, прибыв на новое место, обязаны быстро развернуть технику, отстреляться и сразу сменить место дислокации.

В статье отмечается, что бригада из Абакана была выбрана для перевооружения неслучайно: это единственное зенитное соединение, которое входит в состав Воздушно-космических сил (ВКС), а не противовоздушной обороны (ПВО), фактически являясь экспериментальным. Ожидается, что опыт абаканцев может быть широко использован в дальнейшем.

Один из первых комплектов С-350 получит также Военная академия войсковой противовоздушной обороны имени маршала А.Василевского в Смоленске, сказали собеседники "Известий" в Минобороны.

ЗРС С-350 "Витязь" разработана и производится Концерном воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" и по заявлениям разработчиков по всем базовым характеристикам существенно превосходит аналогичный проект НАТО.

Система оборудована необслуживаемым стрельбовым радиолокатором, который полностью в автоматическом режиме решает задачи обнаружения, захвата целей на сопровождение, пуска ракет и с выдачей соответствующей информации на отдельно находящийся пункт боевого управления. Задачей боевого расчета является контроль за работой системы и выдача команды на обстрел цели.

В многофункциональном радиолокаторе ЗРС С-350 реализован режим как секторной, так и круговой работы, это позволило решить задачу построения круговой зоны одновременного обстрела целей при использовании зенитных управляемых ракет с активными головками самонаведения.