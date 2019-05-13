Животных из "китовой тюрьмы" могут выпустить в море в ближайшие два месяца

13.05.19 05:55

© РИА Новости. Вера Костамо

13 мая. Interfax-Russia.ru - Около сотни косаток и белух, содержащихся в центре адаптации в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в море уже в начале лета, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Морские животные могут быть возвращены в дикую природу в течение месяца-двух, заявил О.Кожемяко.

"Сейчас мы ждем финального решения ученых - ВНИРО (Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии - ИФ), ТИНРО, ветеринаров и сотрудников спецучреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными, когда и каким способом выпускать мормлеков из вольеров. Мы поможем реализовать индивидуальные планы реабилитации и выпуск каждого животного", - сказал О.Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении администрации Приморского края.

Как сообщалось, итоговая рабочая группа по выпуску косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, пройдёт 13-15 мая, эксперты, как планируется, определятся с местом и датой выпуска косаток.