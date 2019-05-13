Сахалинские власти направят 4 млрд рублей на расселение аварийного жилфонда

13.05.19 05:58

© РИА Новости. Евгений Биятов

13 мая. Interfax-Russia.ru - Более 4 млрд рублей из бюджета Сахалинской области выделят в текущем году на реализацию программы переселения из аварийного жилья, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В этом году финансирование программы по переселению из аварийного и ветхого жилья в Сахалинской области увеличено в 3 раза по сравнению с предыдущим годом и составило 4,1 млрд рублей. Из этих средств 3,2 млрд рублей заложено на приобретение квартир на первичном рынке у застройщиков, а также на вторичном рынке. Еще 800 млн рублей выделят на строительство новых домов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 31 млн рублей вложат в капитальный ремонт пустующего муниципального жилфонда, еще 100 млн рублей региональные власти потратят на выкуп аварийного жилья у собственников.

По состоянию на начало 2019 года объемы аварийного жилья составили 262,2 тыс. кв. м, в улучшении жилищных условий нуждаются свыше 50 тыс. человек, отмечает пресс-служба.

Возводить дома будут в том числе на землях, которые передаст в ведение региона министерство обороны РФ, такая договоренность уже достигнута.