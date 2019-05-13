Поиски пяти пропавших рыбаков ведутся в Хабаровском крае

13.05.19 07:16

© РИА Новости. Илья Тимин

13 мая. Interfax-Russia.ru - Спасатели, полиция и местные жители разыскивают в Комсомольском районе Хабаровского края пятерых рыбаков, пропавших в минувшие выходные дни, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в понедельник.

По предварительным данным, первая группа рыбаков пропала 8 мая в районе острова Киори на реке Амур.

"С 9 мая обследовано около 300 километров береговой линии реки Амур, поиск результата не дал",-сказано в сообщении.

Еще двое рыбаков пропали на Амуре в районе села Нижнетамбовское. В ходе поисков была обнаружена лодка пропавших, а позднее местные жители при помощи сетей нашли тело одного из мужчин. С 11 мая после обращения районного отдела полиции к поискам были привлечены сотрудники Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда с водолазным оборудованием. За сутки спасатели обследовали 300 кв. м. дна реки, однако поиски не принесли успеха.

Всего в поисках рыбаков участвуют 16 человек и 7 единиц техники.