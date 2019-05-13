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13.05.19 07:16
Поиски пяти пропавших рыбаков ведутся в Хабаровском крае
По предварительным данным, первая группа рыбаков пропала 8 мая в районе острова Киори на реке Амур.
"С 9 мая обследовано около 300 километров береговой линии реки Амур, поиск результата не дал",-сказано в сообщении.
Еще двое рыбаков пропали на Амуре в районе села Нижнетамбовское. В ходе поисков была обнаружена лодка пропавших, а позднее местные жители при помощи сетей нашли тело одного из мужчин. С 11 мая после обращения районного отдела полиции к поискам были привлечены сотрудники Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда с водолазным оборудованием. За сутки спасатели обследовали 300 кв. м. дна реки, однако поиски не принесли успеха.
Всего в поисках рыбаков участвуют 16 человек и 7 единиц техники.
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