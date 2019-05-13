Аэропорт Барнаула к 2023 году реконструирует взлетно-посадочную полосу

13.05.19 08:02

© РИА Новости. Константин Чалабов

13 мая. Interfax-Russia.ru - АО "Авиапредприятие "Алтай" (управляет аэропортом Барнаула, входит в холдинг "Новапорт") приступило ко II этапу реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) стоимостью 15 млн рублей, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе авиапредприятия.

"Работы начаты в 2018 году и предусматривают 6 этапов. Полностью замена полотна ВПП завершится к 2023 году", - сказал представитель компании.

В среднем общая стоимость работ при сегодняшнем уровне цен оценивается в 90 млн рублей.