На обновление парка сельхозтехники РФ на льготных условиях направляется 3 млрд рублей

13.05.19 08:22

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 мая. Interfax-Russia.ru - Принято решение о выделении в 2019 году из резервного фонда правительства России бюджетных ассигнований в размере 3 млрд рублей для наращивания темпов обновления парка сельхозтехники и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей, сообщил сайт правительства РФ.

Предусматривается, что за счёт этих средств будет дополнительно поставлено 153 новых трактора и 221 комбайн на условиях финансового лизинга для сезонных полевых работ.

Сейчас в агропромышленном комплексе идёт процесс обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях. Такой механизм предусматривает отсрочку первого платежа, ставку вознаграждения 3% и отсутствие авансов и залогов. Это позволило в 2012-2018 годах поставить на льготных условиях лизинга сельхозпроизводителям технику общей стоимостью 22 млрд рублей.

Выделенные средства будут направлены в качестве взноса в уставный капитал АО "Росагролизинг". Минсельхозу России поручено обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств.