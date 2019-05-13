Доходы губернатора Приморья Кожемяко в прошлом году снизились на 3 млн рублей

13.05.19 08:27

© РИА Новости. Виталий Аньков

13 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в 2018 году получил доход в размере 22 млн 231 тыс. рублей, сообщается на сайте администрации региона.

Это на 3 млн рублей меньше его доходов в 2017 году (25 млн 236 тыс. руб.), когда О.Кожемяко возглавлял Сахалинскую область.

Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте, в собственности у О.Кожемяко находятся, как и раньше, земельный участок площадью 45 тыс. кв. м, четыре жилых дома в России площадью от 30,8 кв. м до 158,5 кв. м.

Как и прежде, в гараже губернатора - мотоцикл Harley-Davidson.

О.Кожемяко в сентябре 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Приморья, а 16 декабря того же года избран губернатором Приморского края.