В Госдуме 14 мая обсудят вопрос снижения ипотечной ставки до 8%

13.05.19 08:31

© РИА Новости. Нина Зотина

13 мая. Interfax-Russia.ru - Госдума проведет 14 мая парламентские слушания с участием представителей ЦБ и банковского сообщества по реализации поручения президента РФ о снижении ставки по ипотечным кредитам, сообщил в субботу журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Есть поручение президента Владимира Путина по итогам его послания Федеральному собранию - проработать вопрос снижения процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и менее. Комитет по финансовому рынку проведет парламентские слушания, куда мы пригласили представителей Центрального Банка РФ, банковского сообщества, экспертов, где обсудим меры, необходимые для того, чтобы банковские ставки по ипотеке были снижены, а возможность купить собственное жилье появилась у еще большего количества наших граждан", - сказал он.

Он отметил, что это повысит доступность ипотечного кредитования для граждан и затягивать с реализацией этой меры нельзя, поскольку люди ждут этого решения.

"Кроме снижения процентных ставок также необходимы меры адресной социальной поддержки и субсидирования отдельных групп граждан", - сказал он.

В.Володин напомнил, что уже вступил в силу закон об "ипотечных каникулах", который защищает людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, чтобы они не потеряли свое единственное жилье. Также, по его словам, готовится к рассмотрению законопроект, который позволит многодетным семьям, где родился третий или последующие дети, получить дополнительно компенсацию в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки.

"Мы рассмотрим его в приоритетном порядке, чтобы эти средства могли получить те семьи, где в 2019 году уже родились дети", - сказал он.

"О том, какие дополнительные меры адресной социальной поддержки возможны и какие законодательные решения для этого необходимы, депутаты также обсудят в ходе парламентских слушаний", - отметил В.Володин.