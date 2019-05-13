Кинофестиваль "Западные ворота" впервые пройдет в Пскове в конце июня

13.05.19 09:24

© РИА Новости. Алексей Даничев

13 мая. Interfax-Russia.ru - Кинофестиваль "Западные ворота" впервые пройдет в Пскове с 27 по 30 июня, сообщает пресс-служба областной администрации.

На фестивале будут представлены лидеры национального проката европейских стран, а оценивать картины будет жюри, в которое войдут известные актеры, режиссеры и кинопродюсеры.

"Фестиваль "Западные ворота" призван укреплять международные связи и контакты, расширять творческое и профессиональное общение мастеров и молодых кинематографистов. В ходе встреч, круглых столов, дискуссий, презентаций состоится обмен опытом и идеями, будут обсуждаться тенденций развития кино разных стран. Особая миссия фестиваля - привлечь внимание представителей киноиндустрии к Пскову и его окрестностям", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Фестивальные фильмы будут представлены в трех основных программах. В конкурсной программе - не менее шести фильмов, во внеконкурсных и информационных программах - 15 фильмов. Также в рамках фестиваля запланированы специальные показы и ретроспективы. В целом в дни фестиваля зрителям будет представлено около 50 фильмов.

Организаторами фестиваля являются старейшая российская киностудия "Ленфильм", администрация Псковской области при поддержке министерства культуры РФ.

Проведение фестиваля "Западные ворота" совпадет с Международными Ганзейскими днями, которые с 27 по 30 июня будут проходить в Пскове.