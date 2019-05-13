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13.05.19 09:24
Кинофестиваль "Западные ворота" впервые пройдет в Пскове в конце июня
На фестивале будут представлены лидеры национального проката европейских стран, а оценивать картины будет жюри, в которое войдут известные актеры, режиссеры и кинопродюсеры.
"Фестиваль "Западные ворота" призван укреплять международные связи и контакты, расширять творческое и профессиональное общение мастеров и молодых кинематографистов. В ходе встреч, круглых столов, дискуссий, презентаций состоится обмен опытом и идеями, будут обсуждаться тенденций развития кино разных стран. Особая миссия фестиваля - привлечь внимание представителей киноиндустрии к Пскову и его окрестностям", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Фестивальные фильмы будут представлены в трех основных программах. В конкурсной программе - не менее шести фильмов, во внеконкурсных и информационных программах - 15 фильмов. Также в рамках фестиваля запланированы специальные показы и ретроспективы. В целом в дни фестиваля зрителям будет представлено около 50 фильмов.
Организаторами фестиваля являются старейшая российская киностудия "Ленфильм", администрация Псковской области при поддержке министерства культуры РФ.
Проведение фестиваля "Западные ворота" совпадет с Международными Ганзейскими днями, которые с 27 по 30 июня будут проходить в Пскове.
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