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13.05.19 09:46

Демушкин 13 мая временно возглавит администрацию Барвихи

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
13 мая. Interfax-Russia.ru - Националист Дмитрий Демушкин временно займет должность исполняющего обязанности главы администрации поселения Барвихинское (Одинцово) с понедельника; соответствующее распоряжение уже готово, сообщил и.о. главы администрации Барвихи Константин Гавриков, который в настоящее время находится в отпуске по состоянию здоровья.

"Да, исполняющий обязанности (главы администрации Барвихи) Андрей Ходырев (ранее назначенный К.Гавриковым на время его болезни исполняющим обязанности главы администрации - ИФ), который с сегодняшнего дня в отпуске, передаёт свои обязанности. Распоряжение уже готово. С понедельника Д.Демушкин становится исполняющим обязанности руководителя администрации", - сообщил К.Гавриков "Интерфаксу".

Он отметил, что Д.Демушкин назначен на эту должность на время его (К.Гаврикова) нахождения на больничном.

Ранее сообщалось, что глава Одинцовского района Андрей Иванов обратился в прокуратуру в связи с "незаконным назначением" националиста Дмитрия Демушкина на должность замглавы администрации поселения Барвихинское.

Как отметил А.Иванов, глава поселения Барвихинское (Одинцово) Сергей Теняев незаконно освободил Германа Потапчука от исполнения обязанностей и назначил на эту должность К.Гаврикова, который, в свою очередь, уволил Г.Потапчука и назначил исполняющим обязанности А.Ходырева. "Он и принял на работу в администрацию Д.Демушкина", - уточнил А.Иванов.

В свою очередь глава сельского поселения Барвихинское С.Теняев сообщил "Интерфаксу", что считает назначение Д.Демушкина законным.

Д.Демушкин сообщал, что его назначили на место замглавы администрации поселения Барвиха. Распоряжение и.о. главы администрации А.Ходырева о назначении Д.Демушкина на данную должность имеется в распоряжении "Интерфакса".

Согласно документу, Д.Демушкин будет занимать должности главного специалиста отдела организационной работе, делам молодёжи, культуре и спорту администрации поселения Барвихинское, а также исполнять обязанности замглавы администрации поселения.

Д.Демушкину установлен оклад специалиста второй категории, а также соответствующие надбавки.

Нагатинский суд Москвы 25 апреля 2017 года приговорил Д.Демушкина к 2,5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима, признав его виновным в двух эпизодах возбуждения ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Суд и следствие установили, что в октябре 2014 года Д.Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в одной из соцсетей две фотографии с баннерами "Русского марша", на которых были выявлены признаки экстремизма.

Мосгорсуд 17 июля 2017 года признал приговор националисту законным и оставил его без изменений.

В феврале текущего года Д.Демушкин вышел на свободу в связи с частичной декриминализацией статьи о "возбуждении ненависти и вражды".

Ранее Д.Демушкин был лидером запрещенных на территории России экстремистских сообществ, таких как "Славянский Союз (СС)" и "Этнополитическая организация "Русские".

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