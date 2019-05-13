Росавтодор до 2021г направит 1,4 млрд руб на капремонт подъезда к Томску

13.05.19 09:48

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

13 мая. Interfax-Russia.ru - Капитальный ремонт двух участков подъезда к Томску общей протяженностью 20 км и моста через Черную речку пройдет в 2019-2020 годах, сообщает пресс-служба ФКУ "Сибуправтодор" (структура Росавтодора).

В середине мая начнется капитальный ремонт участка протяженностью 7,5 км непосредственно перед въездом в город. Здесь предполагается обустроить дорожное покрытие из износостойкого асфальтобетона, укрепить обочины, отремонтировать водопропускные трубы. На этом участке в населенных пунктах Тахтамышево и Черная речка обустроят 8 автобусных остановок с освещением, тротуарами и пешеходным ограждением, а также установят шумозащитные экраны общей протяженностью 4,1 км.

Аналогичные дорожные работы предстоит провести на участке протяженностью 12 км с вводом в 2020 году. Помимо обустройства дорожного покрытия здесь предполагается отремонтировать 7 автобусных остановок и оснастить их тактильными указателями для слабовидящих, установить освещение на протяжении 2,2 км.

Кроме того к ноябрю текущего года предполагается отремонтировать мост через Черную речку. В числе работ - ремонт пролетных строений, обновление деформационных швов, замена перил и барьеров, укладка нового дорожного полотна.

По данным с сайта госзакупок, ремонтом участка протяженностью 7,5 км за 574,7 млн рублей займется ООО "Кузбассдорстрой" (Кемерово), мост за 21,9 млн рублей отремонтирует ООО "Строительная компания "Сиб-М" (Новосибирск).

Тендер на работы на участке протяженностью 12 км пока не завершен, заявки на участие в торгах принимаются до 16 мая, аукцион пройдет 20 мая, начальная (максимальная) цена контракта - 772,2 млн рублей. Капремонт предстоит провести с 23 августа 2019 года до 23 октября 2020 года.

Таким образом общая стоимость работ на двух участках и мосту составит до 1,368 млрд рублей.