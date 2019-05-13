ЯНАО рассчитывает заинтересовать китайских инвесторов туризмом, рыбой и олениной

13.05.19 09:56

© РИА Новости. Максим Блинов

13 мая. Interfax-Russia.ru - Ямало-Ненецкий автономный округ может быть интересен Китаю не только своими углеводородами, но и туризмом, а также олениной и рыбой, считает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Сегодня мы надеемся на интерес наших китайских партнеров не только к ямальским углеводородам, но и к продукции наших исконных отраслей: экологически чистым оленине, мясу, рыбе, а также ямальскому колориту - этнографическому и экстремальному туризму", - приводит пресс-служба Д.Артюхова цитату из его выступления на деловой части четвертого международного ЭКСПО "Шелковый путь" в китайском городе Сиань.

Губернатор напомнил, что Китай является одним из основных покупателей сжиженного природного газа у компании "НОВАТЭК".

На выставке Ямал представил продукцию из оленины, рыбы и дикоросов сельхозпредприятий Yamal Product (на базе ООО "Салехардский комбинат") и ООО "Ныда-Ресурс". Туристический потенциал округа представила компания "Ясавэй".

В пресс-релизе отмечается, что представители региональной власти и предприятий округа начали переговоры с потенциальными партнерами.

"Я думаю, мы постепенно начнем осваивать этот (китайский - ИФ) рынок. (...) Реализация продукции сельского хозяйства Ямала на китайский рынок будет стимулировать сохранение традиционных форм хозяйствования, исконного образа жизни коренных народов. К тому же у Ямала - самое большое поголовье оленя в мире, и нам постепенно необходимо его сокращать, в том числе, и за счет расширения рынков сбыта оленьего мяса", - заявил замгубернатора Ямала Александр Мажаров, слова которого приводятся в сообщении.

За 11-12 мая стенд ЯНАО посетили около 10 тыс. человек.