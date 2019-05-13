Вице-губернатором Севастополя назначена победитель конкурса "Лидеры России"

13.05.19 10:10

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

13 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил своим заместителем Марию Литовко, которая стала в этом году одним из победителей конкурса управленцев "Лидеры России".

"Хочу представить нового и.о. заместителя губернатора - председателя правительства Севастополя Литовко Марию Александровну. В сфере ее ведения будут находиться вопросы экономического развития, земельно-имущественных отношений, управления потребительского рынка и лицензирования, государственной регистрации права и кадастра", - сказал Д.Овсянников на аппаратном совещании в правительстве города в понедельник.

Вице-губернатор Илья Пономарев, который курировал эти сферы, будет координировать работу департаментов финансов, капитального строительства, архитектуры и градостроительства, уточнил Д.Овсянников.

Ранее М.Литовко являлась руководителем приоритетного проекта правительства Севастополя "Гражданское развитие Балаклавской бухты как международного центра туризма", который предусматривает строительство там яхтенной марины. Она вошла в число 104 победителей конкурса "Лидеры России" 2018-2019 гг.

Губернатор Севастополя с понедельника вернулся к работе после экстренной госпитализации с аппендицитом, в больнице он провел около недели.