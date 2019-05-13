Вылет SSJ-100 из Новосибирска в Ростов отложен на 8 часов из-за неисправности

13.05.19 10:13

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

13 мая. Interfax-Russia.ru - Вылет самолета SSJ-100 авиакомпании "Азимут" из новосибирского аэропорта Толмачево в Ростов-на-Дону отложен на 8 часов 15 минут, следует из сообщения онлайн-табло аэропорта.

По расписанию вылет был назначен на 04:45 мск, однако по решению авиакомпании перенесен на 13:00 мск.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что рейс отложен из-за технической неисправности судна. "Вылет состоится на резервном самолете, ориентировочно, в 17-18 часов (13-14 мск - ИФ), на рейс зарегистрировано более 90 пассажиров", - сказали в прокуратуре.

Этот инцидент стал третьим по счету с начала суток 13 мая. В частности, пассажирский Superjet 100 после вылета в Самару минувшей ночью вернулся в "Шереметьево" из-за проблем с созданием безопасного давления в кабине пилотов, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта. "После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться в "Шереметьево", - сказал собеседник агентства. Самолет удалось благополучно посадить, никто не пострадал.

Затем стало известно, что техническая неисправность самолета SSJ-100 стала причиной задержки авиарейса Краснодар-Челябинск в ночь на понедельник. "Авиарейс Краснодар-Челябинск был выполнен с задержкой более 1,5 часа из-за технической неисправности, выявленной на борту самолета SSJ-100. Компанией был предоставлен резервный борт, который благополучно выполнил полет и уже вернулся", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе авиакомпании "Азимут".

Флот авиакомпании "Азимут" состоит только из машин SSJ-100.

Пресс-служба международного аэропорта Краснодар сообщила, что на борту самолета находились 95 пассажиров.