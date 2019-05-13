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13.05.19 10:21

Минздрав: почти 900 тысяч россиян живут с диагнозом ВИЧ

© РИА Новости. Максим Богодвид
13 мая. Interfax-Russia.ru - Министерство здравоохранения РФ озвучило данные за прошлый год по количеству россиян, у которых диагностирован ВИЧ.

"Согласно данным государственной статистики 2018 года в Российской Федерации общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составило 896 075", - говорится в сообщении Минздрава, распространенном в понедельник.

В нем отмечается, что в прошлом году в РФ прошли обследование на ВИЧ-инфекцию 37,9 млн человек (25,8% от общего населения страны). Количество обследованных "ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается", сообщили в министерстве.

Такие данные опубликованы Минздравом к началу всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", которая проводится с целью информирования молодежи о путях передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции.

Вместе с тем глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил "Интерфаксу", что, "согласно нашим апрельским данным, в стране живет больше 1 млн 7 тыс. россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция". Также он отметил, что по разным экспертным оценкам от 300 до 500 тысяч россиян с ВИЧ-положительным статусом не знают о своем диагнозе.

В конце ноября прошлого года Минздрав сообщал о том, что темпы прироста заболеваемости ВИЧ снизились до минус 2% (85 тысяч в прошлом году, 71 тысяча в позапрошлом), но при этом абсолютное количество больных тогда по данным министерства составляло 714 тысяч.

В свою очередь Федеральный научно-методический центр по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в конец ноября озвучивал данные в 998 тысяч больных ВИЧ-инфекцией и объяснял, почему данные разнятся.

"Чтобы ВИЧ-инфицированного занесли в регистр (Минздрава - ИФ), надо, чтобы человек принес паспорт и СНИЛС. Далеко не все это делают. Возникает разница между показаниями регистра и данными Роспотребнадзора. У нас получается 103-104 тысячи, а в регистре - 85 тысяч (новых заражений за прошлый год - ИФ). Вокруг этой разницы и идёт дискуссия", - рассказывал глава центра Вадим Покровский на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал о том, что каждый четвертый ВИЧ-инфицированный в России не знает о своем статусе.

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