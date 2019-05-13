Первый заммэра Якутска назвал причину обысков в своем кабинете

13.05.19 10:20

© РИА Новости. Евгений Биятов

13 мая. Interfax-Russia.ru - Обыск и изъятие документов в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова связаны с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов компании, которая принадлежит супруге чиновника.

"Согласно постановлению, которое мне показали, обыск проводится в рамках уголовного дела в отношении компании "Виктория", в которой работает моя супруга. Уголовное дело было связано с доначислением налогов", - сообщил В.Федоров на своей странице в Instagram.

Первый заммэра отмечает, что налоговая инспекция проводила проверку более трех лет, а уголовное дело было возбуждено через месяц после победы в сентябре 2018 года на выборах мэра Якутска Сарданы Авксентьевой.

"Следственные действия начали проводиться с октября месяца. Обыски были проведены практически везде - начиная с нашей квартиры, заканчивая штабом, где проводилась предвыборная кампания. Не могу понять, с какой целью сейчас это делается и для чего. Все документы были переданы в налоговую инспекцию во время налоговой проверки и предоставлены в судебные органы", - пишет В.Федоров.

По информации пресс-службы СУ СКР по Якутии, в период 2011-2013 годов руководство ООО "Мебель-салон "Виктория" не выплатило 35 млн рублей налогов. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч, 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска в кабинете первого заместителя мэра Владимира Федорова.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Мебель-салон "Виктория" на 100% процентов принадлежит Виктории Федоровой (супруге первого заммэра Якутска В. Федорова - ИФ). Предприятие занимается розничной продажей мебели, осветительных приборов и прочих бытовых изделий в специализированных магазинах.