В Москве началось благоустройство Ильинки

13.05.19 10:26

© РИА Новости. Евгения Новоженина

13 мая. Interfax-Russia.ru - Специалисты приступили к комплексному благоустройству улицы Ильинки и соседних переулков в Москве, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента капремонта.

Там отметили, что общая площадь работ составит 5 га. Специалисты уберут под землю все воздушные кабельные линии, расширят и замостят гранитной плиткой тротуары, установят новые фонари, скамейки и урны, разобьют газоны и высадят деревья.

Помимо Ильинки благоустройство затронет Ветошный, Черкасский и Старопанский, Никольский, Ипатьевский и Никитников переулки. Работы пройдут в несколько этапов, специалисты уже приступили к обустройству стройплощадки. Для автомобилистов будут установлены временные знаки о ремонте, а для пешеходов сделают пути обхода.

"Сейчас Ильинка является одной из самых загруженных для автомобилистов улиц. Для решения этой проблемы будет изменена схема движения: транзитный проезд по Большому Черкасскому переулку будет отменен, а автомобили будут поворачивать с Ильинки в Большой Черкасский переулок, двигаться в сторону Малого Черкасского переулка и выезжать на Новую площадь", - подчеркнули в ведомстве.

Во время работ будут перекрыты отдельные полосы движения на улице Ильинке, при этом Ветошный переулок будет полностью закрыт с 13 мая по 1 июля, на это время там запретят парковку.

Все работы планируется завершить в сентябре 2019 года.