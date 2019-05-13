Иностранных комплектующих в ракетно-торпедном вооружении для ВМФ РФ больше нет - разработчик

13.05.19 10:34

© РИА Новости. Александр Мельников

13 мая. Interfax-Russia.ru - В России полностью решена проблема импортозамещения при производстве морского подводного оружия, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) "Регион" Игорь Крылов.

"В настоящее время такой проблемы нет, все элементы и составные части изделий и комплексов разрабатываются и производятся "Регионом" и предприятиями России", - сказал И.Крылов.

При этом он отметил, что ещё в недавнем прошлом ряд торпедных заводов и предприятий-изготовителей комплектующих были за пределами РФ - в Казахстане, Киргизии, на Украине и в Прибалтике.

"После распада Советского Союза в России в качестве центра торпедостроения остались концерн "МПО-Гидроприбор" и завод "Дагдизель"", - сказал собеседник агентства.

С учетом такой ситуации "Региону" пришлось создавать отечественную производственную базу для изготовления разработанного предприятием морского подводного оружия.

"Она появилась на базе предприятий корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Считаем, что в настоящее время мы полностью готовы удовлетворить все потребности Военно-морского флота", - сказал И.Крылов.

ГНПП "Регион" входит в КТРВ.

Полный текст интервью с И.Крыловым будет опубликован на сайтах "Интерфакса" (www.interfax.ru и www.militarynews.ru).