Россияне не верят в повышение зарплаты при росте производительности труда

13.05.19 10:37

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

13 мая. Interfax-Russia.ru - Две трети сограждан (68%) уверены, что даже если они станут работать больше и качественнее, их заработная плата не вырастет, противоположной точки зрения придерживаются менее трети (29%) респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, среди опрошенных, считающих, что повышение объемов и качества их труда никак не повлияет на зарплату, наибольший удельный вес приходится на представителей возрастной категории от 60 лет и старше (77% от данной категории опрошенных).

В свою очередь, по данным ВЦИОМ, 63% респондентов в возрасте 18-24 лет полагают, что если станут работать больше и качественнее, можно рассчитывать на увеличение зарплаты.

По результатам исследования, более половины россиян (56%) считают, что если бы располагали достаточными денежными средствами, позволяющими не работать, продолжили бы трудиться на прежнем месте, 22% сограждан сообщили социологам, что сменили бы рабочее место, 21% респондентов уволились бы и больше не работали.

Согласно данным опроса, подавляющее большинство россиян (85%) довольны своей работой, 13% респондентов сообщили, что им их работа скорее не нравится.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 7 мая среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.