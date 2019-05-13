Аллея героев появилась в Подольске

13.05.19 10:44

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

13 мая. Interfax-Russia.ru - Аллею героев высадили участники акции Лес Победы в Подольске, сообщает сайт местной администрации.

"В микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск между ул. Генерала Смирнова и Варшавским шоссе появилась долгожданная аллея, которую жители уже назвали Аллея Героев. Ее общая протяженность составляет около 600 метров от улицы Академика Доллежаля до улицы Генерала Варенникова", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что всего на аллее были высажены 131 клен, 76 кустов сирени, 366 кустов жасмина, к деревьям привязаны таблички с именами участников Великой Отечественной войны - почетных граждан города Подольска.