Работница турфирмы в Якутске обманула клиентов на более чем 1 млн рублей

13.05.19 10:46

© РИА Новости. Виталий Белоусов

13 мая. Interfax-Russia.ru - Вынесен приговор в отношении сотрудницы турагенства, которая выдавала фиктивные договора и присвоила более 1 млн рублей клиентов, сообщает в понедельник пресс-служба МВД Якутии.

"Установлено, что 35-летняя уроженка Верхневилюйского района, являясь турагентом, заключала с потерпевшими договоры о реализации туристского продукта. О заключенных договорах туроператора не извещала, покупателям тура выдавала фиктивные документы", - говорится в сообщении.

Злоумышленница вносила их персональные данные в использованные другими туристами пакеты документов, после чего вручала недействительные электронные авиабилеты, маршрутные квитанции, страховые полисы и ваучеры. Об обмане клиенты турагентства узнавали лишь перед вылетом, когда выяснялось, что в списках вылетающих их нет.

"Полученные денежные средства женщина потратила на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей, часть причиненного ущерба возмещена", - отмечается в сообщении.

Обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.