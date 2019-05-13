Беглов впервые отчитается перед петербургским парламентом о работе правительства

13.05.19 10:52

© РИА Новости. Игорь Онучин

13 мая. Interfax-Russia.ru - Совет фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга включил в повестку заседания на среду, 15 мая, ежегодный отчет губернатора о работе правительства, сообщает пресс-служба парламента в понедельник.

"Это один из важнейших форматов конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной власти города, закрепленный в Уставе Санкт-Петербурга. Он позволяет своевременно оценивать результаты принятых решений, в том числе в сфере нормотворчества, и корректировать планы дальнейшей совместной работы", - цитирует пресс-служба спикера палаты Вячеслава Макарова.

Впервые в этом году отчет будет представлять врио губернатора Александр Беглов.

С начала октября, когда А.Беглов был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга, он дважды выступал перед парламентариями. Первое выступление А.Беглова уложилось в пять минут, вопросы у депутатов к главе города не нашлись. Второй раз А.Беглов посетил заседание для согласования кандидатур вице-губернаторов, но покинул заседание до завершения процедуры.