|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.05.19 11:24
В Москве высказываются за интенсификацию диалога с США по ключевым вопросам
"Для нас необходим более интенсивный диалог с коллегами из США по контролю над вооружениями не потому, что мы в каких-то договоренностях заинтересованы больше американцев, а по той причине, что мы ответственно воспринимаем происходящее и видим кризисные явления в системе контроля над вооружениями и нераспространении", - сказал С.Рябков в преддверии запланированной на вторник встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США.
"Поэтому в данном случае мы работаем не только в двустороннем русле, но и в контексте задачи совершенствования действующих механизмов и, тем самым, минимизации рисков для стратегической стабильности и глобальной безопасности", - подчеркнул замминистра.
По мнению дипломата, в Москве разделяют сигнал из госдепа о том, что контроль над вооружениями будет среди главных сюжетов в ходе предстоящих переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США.
"Я разделяю сигнал, который поступил на днях из госдепартамента о том, что контроль над вооружениями будет среди главных сюжетов в ходе переговоров госсекретаря в Сочи", - сказал С.Рябков.
Комментируя идею США о возможности заключения трехсторонней ядерной сделки между Москвой, Вашингтоном и Пекином, замминистра отметил первоочередную необходимость решения вопроса договора СНВ.
"Я думаю, что все видели соответствующие комментарии наших китайских коллег. Мы изначально исходили и исходим из того, что первоочередной, приоритетной задачей является нахождение решений проблем, стоящих на пути действующего двустороннего договора по СНВ на пятилетний срок", - сказал он, подчеркнув, что американским коллегам эта позиция хорошо известна.
С.Рябков подчеркнул: "Это более приземленная и понятная со всех точек зрения задача, при наличии политической воли ее можно решить".
По словам С. Рябкова, Россия также хотела бы понять, готовы ли США продолжить работу над "разбором завалов" в отношениях между двумя странами и нахождении пути вперед.
"Что касается завтрашнего пребывания госсекретаря в Сочи, то для нас было бы прежде всего важно понять, разобраться, готова ли администрация США продолжить линию на контакты по разным сюжетам, темам, готова ли она в духе телефонного разговора президентов, состоявшегося 3 мая, работать над разбором завалов в наших отношениях и нахождении определенного пути движения вперед", - сказал замминистра иностранных дел.
Он подчеркнул, что пока ясности на этот счет нет.
"Мы знаем, сколько противников в США у нормализации отношений между нашими странами, мы это не драматизируем, поскольку мы свою часть пути честно и ответственно проходим каждый раз, когда такие возможности появляются. Мы вносим конкретные предложения по всем темам, создающим трудности в наших отношениях, мы приглашаем американцев к диалогу", - сказал С.Рябков.
Замминистра пообещал, что российская сторона постарается по максимуму использовать переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Майка Помпео для стабилизации ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона, наметить путь вперед по всем спорным вопросам.
Комментируя предстоящие темы, которые обсудят С.Лавров и М.Помпео, замминистра упомянул Венесуэлу, Сирию, Украину.
"Есть немало сюжетов по сирийским делам, которые требуют обсуждения, предметного рассмотрения. Конечно, исходим из того, что украинская тема также будет рассмотрена в предметном ключе", - сказал С.Рябков.
Он подчеркнул: "По всем этим направлениям, мы считаем, что нынешняя администрация либо действует, игнорируя наши интересы, и в некоторых аспектах руководствуется неточными представлениями о происходящем, либо не воспринимает в должной мере те идеи, предложения, которые выдвигаются российской стороной".
"Поэтому первый приезд госсекретаря в Россию в этом качестве весьма значим, и мы постараемся по максимуму использовать предстоящие переговоры для того, чтобы все-таки несколько стабилизировать ситуацию в диалоге и наметить путь вперед", - заключил С.Рябков.
|
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
Interfax-Russia.ru – Специалисты изучают данные "черных ящиков" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet. По мнению экспертов, катастрофа произошла из-за ошибок экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Самолет Superjet жестко приземлился в "Шереметьево" и загорелся. Погиб 41 человек. Эксперты считают, что причиной ЧП мог стать непрофессионализм экипажа или погодные условия.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket