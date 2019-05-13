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13.05.19 11:24

В Москве высказываются за интенсификацию диалога с США по ключевым вопросам

© РИА Новости. Валерий Мельников
13 мая. Interfax-Russia.ru - России необходим более интенсивный диалог с США по контролю над вооружениями в связи с кризисными явлениями в этой сфере, заявил в понедельник "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Для нас необходим более интенсивный диалог с коллегами из США по контролю над вооружениями не потому, что мы в каких-то договоренностях заинтересованы больше американцев, а по той причине, что мы ответственно воспринимаем происходящее и видим кризисные явления в системе контроля над вооружениями и нераспространении", - сказал С.Рябков в преддверии запланированной на вторник встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

"Поэтому в данном случае мы работаем не только в двустороннем русле, но и в контексте задачи совершенствования действующих механизмов и, тем самым, минимизации рисков для стратегической стабильности и глобальной безопасности", - подчеркнул замминистра.

По мнению дипломата, в Москве разделяют сигнал из госдепа о том, что контроль над вооружениями будет среди главных сюжетов в ходе предстоящих переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США.

"Я разделяю сигнал, который поступил на днях из госдепартамента о том, что контроль над вооружениями будет среди главных сюжетов в ходе переговоров госсекретаря в Сочи", - сказал С.Рябков.

Комментируя идею США о возможности заключения трехсторонней ядерной сделки между Москвой, Вашингтоном и Пекином, замминистра отметил первоочередную необходимость решения вопроса договора СНВ.

"Я думаю, что все видели соответствующие комментарии наших китайских коллег. Мы изначально исходили и исходим из того, что первоочередной, приоритетной задачей является нахождение решений проблем, стоящих на пути действующего двустороннего договора по СНВ на пятилетний срок", - сказал он, подчеркнув, что американским коллегам эта позиция хорошо известна.

С.Рябков подчеркнул: "Это более приземленная и понятная со всех точек зрения задача, при наличии политической воли ее можно решить".

По словам С. Рябкова, Россия также хотела бы понять, готовы ли США продолжить работу над "разбором завалов" в отношениях между двумя странами и нахождении пути вперед.

"Что касается завтрашнего пребывания госсекретаря в Сочи, то для нас было бы прежде всего важно понять, разобраться, готова ли администрация США продолжить линию на контакты по разным сюжетам, темам, готова ли она в духе телефонного разговора президентов, состоявшегося 3 мая, работать над разбором завалов в наших отношениях и нахождении определенного пути движения вперед", - сказал замминистра иностранных дел.

Он подчеркнул, что пока ясности на этот счет нет.

"Мы знаем, сколько противников в США у нормализации отношений между нашими странами, мы это не драматизируем, поскольку мы свою часть пути честно и ответственно проходим каждый раз, когда такие возможности появляются. Мы вносим конкретные предложения по всем темам, создающим трудности в наших отношениях, мы приглашаем американцев к диалогу", - сказал С.Рябков.

Замминистра пообещал, что российская сторона постарается по максимуму использовать переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Майка Помпео для стабилизации ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона, наметить путь вперед по всем спорным вопросам.

Комментируя предстоящие темы, которые обсудят С.Лавров и М.Помпео, замминистра упомянул Венесуэлу, Сирию, Украину.

"Есть немало сюжетов по сирийским делам, которые требуют обсуждения, предметного рассмотрения. Конечно, исходим из того, что украинская тема также будет рассмотрена в предметном ключе", - сказал С.Рябков.

Он подчеркнул: "По всем этим направлениям, мы считаем, что нынешняя администрация либо действует, игнорируя наши интересы, и в некоторых аспектах руководствуется неточными представлениями о происходящем, либо не воспринимает в должной мере те идеи, предложения, которые выдвигаются российской стороной".

"Поэтому первый приезд госсекретаря в Россию в этом качестве весьма значим, и мы постараемся по максимуму использовать предстоящие переговоры для того, чтобы все-таки несколько стабилизировать ситуацию в диалоге и наметить путь вперед", - заключил С.Рябков.

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