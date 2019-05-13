Депутаты одного из городов ХМАО уволены с работы из-за "липовых" дипломов

13.05.19 11:22

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

13 мая. Interfax-Russia.ru - Прокуратура уличила двух депутатов думы Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ), занимающих руководящие должности в местных учреждениях, в использовании поддельных дипломов, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в понедельник.

В ходе проверки выяснилось, что один из депутатов думы, являясь директором горнолыжной базы "Северное сияние", имеет диплом о высшем образовании по специальности "государственное и муниципальное управление", полученный им в 2003 году в Тюмени.

При этом прокуратура установила, что директор учреждения действительно обучался по данной специальности по сокращенной программе, для чего он предоставил в тюменский вуз поддельный диплом о высшем образовании одного из Пермских университетов.

Второй депутат, который занимает должность замдиректора МУП "Управление городского хозяйства Пыть-Яха", также использовал поддельные дипломы для получения двух высших образований по сокращенной программе.

"Прокурор на имя главы Пыть-Яха и директора муниципального учреждения внес представления, которые рассмотрены и удовлетворены, указанные должностные лица уволены", - говорится в сообщении.