Горнолыжный сезон завершился в Хибинах

13.05.19 11:30

© РИА Новости. Павел Львов

13 мая. Interfax-Russia.ru - В Хибинах (Мурманская область) завершился горнолыжный сезон 2018-2019 года.

Как сообщили "Интерфаксу" на горнолыжном комплексе "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро"), Северный и Южный склоны приняли последних в этом сезоне горнолыжников 11 мая.

Горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр" закрыл сезон на следующий день, 12 мая, сообщается на странице комплекса в соцсетях.

Вместе с тем, в Хибинах сохраняется лавинная опасность, по различным данным, первой-второй степени. Так, в понедельник с 13.00 мск взрывные работы по спуску лавины пройдут на территории Кировского рудника АО "Апатит".

Согласно данным на сайте МЧС Мурманской области, высота снежного покрова достигает 103 см. Всего с начала сезона в Хибинах сошло 399 лавин, включая 103 принудительных.

По подсчетам спасателей, в Хибинах с 1994 года, момента основания спасательной службы, под лавинами погибли 29 человек. Последней жертвой стала жительница Санкт-Петербурга 1991 года рождения, которая 2 января текущего года с друзьями ушла кататься на необорудованный склон и попала под лавину.