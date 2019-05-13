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13.05.19 11:30
Горнолыжный сезон завершился в Хибинах
Как сообщили "Интерфаксу" на горнолыжном комплексе "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро"), Северный и Южный склоны приняли последних в этом сезоне горнолыжников 11 мая.
Горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр" закрыл сезон на следующий день, 12 мая, сообщается на странице комплекса в соцсетях.
Вместе с тем, в Хибинах сохраняется лавинная опасность, по различным данным, первой-второй степени. Так, в понедельник с 13.00 мск взрывные работы по спуску лавины пройдут на территории Кировского рудника АО "Апатит".
Согласно данным на сайте МЧС Мурманской области, высота снежного покрова достигает 103 см. Всего с начала сезона в Хибинах сошло 399 лавин, включая 103 принудительных.
По подсчетам спасателей, в Хибинах с 1994 года, момента основания спасательной службы, под лавинами погибли 29 человек. Последней жертвой стала жительница Санкт-Петербурга 1991 года рождения, которая 2 января текущего года с друзьями ушла кататься на необорудованный склон и попала под лавину.
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