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Скрыть хищения: возбуждено уголовное дело по факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба"
   
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Еще один фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" объявлен в международный розыск

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
13 мая. Interfax-Russia.ru - Один из фигурантов дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" Роман Ружечко объявлен в международный розыск, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Р.Ружечко в международном розыске", - сказал он.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Роман Ружечко является бывшим генеральным директором ООО "Самаратранснефть-Терминал".

В свою очередь в Самарском районом суде "Интерфаксу" сообщили, что Р.Ружечко проходит обвиняемым по ч.4 ст.215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору).

"В ближайшее время будет назначена дата заседания суда по вопросу избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Р.Ружечко", - сказал представитель суда.

По его словам, также будет назначена дата заседания об избрании меры пресечения в отношении еще одного фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" - Романа Трушева.

Как сообщалось, Р.Трушев также находится в международном розыске.

Представитель суда отметил, что в настоящее время все четверо задержанных фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" обжаловали решение самарского районного суда об их заключении под стражу.

В Самарском областном суде "Интерфаксу" сообщили, что по данным на утро понедельника, материалы дела для рассмотрения обжалования вынесенных ранее решений районного суда в Самарский областной суд не поступили.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Следственный комитет России, шесть человек подозреваются в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей. Четверо подозреваемых были задержаны. Среди них генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Следствие считает, что "в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений".

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