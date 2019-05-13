Топливо в аэропорту Ставрополя в апреле подешевело на 2,1%, в аэропорту Минвод - на 2%

13.05.19 11:42

© РИА Новости. Денис Абрамов

13 мая. Interfax-Russia.ru - Стоимость авиатоплива в аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод в апреле 2019 года уменьшилась на 2,1% и 2% соответственно по сравнению с мартом, свидетельствуют данные Росавиации.

В марте тонна авиакеросина в аэропорту "Минеральные Воды" стоила 49,576 тыс. рублей (без НДС), в апреле цена на него уменьшилась до 48,574 тыс. рублей; во втором аэропорту региона - "Ставрополь" - тонна керосина в марте стоила 49,446 тыс. рублей (без НДС), в апреле - 48,4 тыс. рублей.

Поставщиком топлива в аэропорту Минвод является ООО "Кредитинвест", в аэропорту Ставрополя - ОАО "Международный аэропорт Ставрополь".

Международный аэропорт "Минеральные Воды" - крупнейший авиаузел Северо-Кавказского федерального округа. Пассажиропоток аэропорта в 2018 году увеличился на 10,5% по сравнению с 2017 годом - до 2,4 млн человек.

Международный аэропорт Ставрополь в 2018 году обслужил 392,246 тыс. пассажиров - на 10% больше, чем в 2017 году.

Оба аэропорта входят в холдинг "Новапорт".

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время в него входят 16 региональных аэропортов: в Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.