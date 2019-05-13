Мурманская прокуратура через суд добивается ремонта дороги, ведущей на главную базу Северного флота

13.05.19 11:44

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

13 мая. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Ленинского округа Мурманска в судебном порядке требует, чтобы государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор) обеспечило безопасность трассы, ведущей в ЗАТО Североморск.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Заполярья в понедельник, в досудебном порядке требования надзорного ведомства не были исполнены. В исковых требованиях прокуратура требует от Мурманскавтодора установить пешеходные ограждения, вертикальную разметку на крутых спусках, а у пешеходного перехода к улице Мохнаткина пахта - стационарное наружное освещение.

"Указанный пешеходный переход известен горожанам и жителям ЗАТО г. Североморск тем, что в темное время суток водителям транспортных средств пешеходов на нем абсолютно не видно, не раз случались на нем дорожно-транспортные происшествия с причинением тяжкого вреда здоровью пешеходам", - поясняют в прокуратуре.

В июне 2016 года министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что дорога из Мурманска на главную базу Северного флота - Североморск может быть передана из ведения Минобороны РФ Федеральному дорожному агентству.

"Сейчас дорога находится в федеральной собственности и эксплуатируется министерством обороны, чтобы передать ее с баланса на баланс необходимо сделать большой объем работы в части имущественного комплекса: провести строительные работы, кадастрирование, только после этого можно будет передать ее другому ведомству - Федеральному дорожному агентству", - отмечал М.Соколов.

По данным ГИБДД по Мурманской области, только с августа 2014 года по март 2016 года в результате аварий на дороге Мурманск-Североморск погибли 43 человека. Основной причиной ДТП послужило неудовлетворительное состояние дороги. Сумма штрафов собственника - ФГКУ "Центральное территориальное управление имущественных отношений" Минобороны РФ - составляла порядка 2 млн рублей.