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13.05.19 11:50
"Аэрофлот" в понедельник отменил два рейса на SSJ-100
Отменен рейс из Бухареста в Москву SU2039, а также вылет из Самары SU1207.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью SSJ-100 "Аэрофлота" после вылета из "Шереметьево" в Самару вернулся в базовый аэропорт. На борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться, объяснял источник "Интерфакса" в службах аэропорта. Самолет удалось благополучно посадить, никто не пострадал. По данным сайта Flightradar24, речь шла о рейсе SU1206, что объясняет отмену SU1207.
Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.
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