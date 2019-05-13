"Аэрофлот" в понедельник отменил два рейса на SSJ-100

13.05.19 11:50

© РИА Новости. Максим Блинов

13 мая. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" в понедельник, 13 мая, отменил два рейса с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".

Отменен рейс из Бухареста в Москву SU2039, а также вылет из Самары SU1207.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью SSJ-100 "Аэрофлота" после вылета из "Шереметьево" в Самару вернулся в базовый аэропорт. На борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться, объяснял источник "Интерфакса" в службах аэропорта. Самолет удалось благополучно посадить, никто не пострадал. По данным сайта Flightradar24, речь шла о рейсе SU1206, что объясняет отмену SU1207.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.