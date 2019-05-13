Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева по требованию ЕСПЧ перевели из СИЗО в больницу

13.05.19 11:56

© РИА Новости. Алексей Филиппов

13 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, арестованного по обвинению в госизмене, перевели для медицинского обследования из столичного следственного изолятора "Лефортово" в городскую больницу N20, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Наш подзащитный направлен на обследование в 20-ю городскую больницу Москвы", - сказал агентству И.Павлов.

В середине апреля И.Павлов сообщил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по обращению самого ученого постановил обеспечить ему медицинское сопровождение, не связанное с пенитенциарной системой, и "госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения".

Адвокат отметил, что перевод ученого в указанное учреждение "не вполне соответствует требованиям, которые выдвинул Европейский суд".

"20-я больница - больница не простая, врачи там имеют определенную зависимость от пенитенциарной системы, и обследование, конечно, следует проводить в независимом учреждении. Но это полбеды: непонятно, зачем вообще проводить такое обследование, если ЕСПЧ ясно потребовал перевода Кудрявцева в гражданскую больницу", - сказал И.Павлов.

"Обследование, которое планируется провести, должно установить, есть ли у Кудрявцева заболевания из перечня заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Таких заболеваний у него нет - но вовсе не потому, что он недостаточно болен, а потому что этот куцый перечень сам по себе не имеет смысла - нужно оценивать тяжесть состояния, рассматривать, есть ли угроза жизни, а не сверять диагнозы со списком", - добавил адвокат.

В.Кудрявцеву предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Согласно информации защиты, в уголовном деле идет речь о передаче секретных данных с электронной почты в двух письмах за март и октябрь 2013 года из города Королева в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics), с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.

Как пояснял "Интерфаксу" И.Павлов, следствие считает, что В.Кудрявцев получал задачи от Фон Кармановского института, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал от ЦНИИмаш, и направлял туда отчеты об исследованиях. Данные исследований могли быть использованы при создании нового вооружения, полагает следствие.