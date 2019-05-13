Площадь погибших озимых в Татарстане возросла до 36% - власти

13.05.19 11:59

© РИА Новости. Евгений Биятов

13 мая. Interfax-Russia.ru - Площадь сева в Татарстане, на которой погибли озимые культуры, выросла до 200 тыс. га, что составляет 36% засеянного клина, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Средний ущерб на 1 гектар составил 8 тыс. рублей.

"Пересев серьезно добавляет нам объем посевных работ. Пока пересеяно 25%", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Ахметова.

Всего в ходе весенне-полевых работ, по данным на 11 мая, в республике посеяно 1,2 млн га, или 72% от прогноза, в том числе, яровые зерновые - 814 тыс. га, масличные культуры - 150 тыс. га, сахарная свекла - 63 тыс. га.

Завершение посевной ожидается на текущей неделе.

В начале мая сообщалось, что погодные условия привели к гибели части озимых, основной причиной стала осенняя засуха, тогда сообщалось о гибели озимых на площади 150 тыс. га из посеянных 560 тыс. га. Ущерб оценивался в 1,5 млрд рублей.

В связи с гибелью озимых в Татарстане со 2 мая введен режим чрезвычайной ситуации.