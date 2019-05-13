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13.05.19 12:01

Синоптики прогнозируют похолодание и дожди в охваченной природными пожарами Восточной Сибири

© РИА Новости. Александр Кондратюк
13 мая. Interfax-Russia.ru - Похолодание до ночных заморозков и дожди ожидаются в регионах юга Восточной Сибири, изменение погоды должно помочь пожарным бороться с природными пожарами в регионе, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Тыве, Бурятии, Иркутской области, Забайкалье, Амурской области, где действует много пожаров, прогнозируется заметное похолодание. Во многих регионах ночью прогнозируются заморозки, также пройдут осадки. Это приведет к существенному снижению пожароопасности", - сказал Р.Вильфанд агентству в понедельник.

Тем не менее, ветер на юге региона в течение ближайших двух дней останется сильным, что окажет влияние на ситуацию. "Один-два дня - и пожароопасность уменьшится", - сказал Р.Вильфанд.

Тем не менее, на юге Западной Сибири по-прежнему прогнозируется IV и V классы пожарной опасности.

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