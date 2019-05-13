Инфляция в РФ в годовом выражении вернется к 4% в I квартале 2020г - аналитики ЦБ

13.05.19 12:05

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

13 мая. Interfax-Russia.ru - Динамика потребительских цен и текущий уровень инфляционного давления в экономике указывают на повышение вероятности замедления инфляции до 4% в первом квартале 2020 года, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"В ближайшие месяцы ожидается постепенное замедление инфляции с выходом на 4% в I квартале 2020 года", - отмечается в документе.

Согласно официальному прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.

Инфляция в марте достигла пика в 5,25%, после чего замедлилась до 5,2% в апреле, напоминают аналитики ЦБ. "Годовая инфляция прошла пиковое значение на более низком, чем ожидалось, уровне под усиливающимся действием временных сдерживающих рост цен факторов: укрепления рубля и снижения цен на дизельное топливо. Влияние НДС на рост потребительских цен перестало прослеживаться в статистических данных, указывая, в том числе, на отсутствие значимых косвенных эффектов", - отмечают они.

Это привело к сокращению краткосрочных проинфляционных рисков. "На среднесрочном горизонте проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными. Среди основных проинфляционных рисков - геополитические факторы и всплески волатильности на финансовых рынках, повышательное влияние на цены ускоряющегося роста потребительского кредитования, вторичные эффекты, связанные с увеличением инфляционных ожиданий бизнеса и населения, рост дефицита кадров на рынке труда", - добавляют экономисты.

Они обращают внимание на то, что сейчас на инфляцию влияет несколько разовых факторов, как в сторону ее снижения (укрепление рубля с начала 2019 года, снижение цен на дизельное топливо, стабилизация на некоторых рынках продовольствия), так и в сторону повышения (повышенный рост цен на некоторые группы продовольственных товаров, остаточное влияние увеличения ставки НДС). "Это затрудняет оценку уровня инфляционного давления и идентификацию эффектов разовых факторов в текущей динамике цен", - подчеркивает департамент ЦБ.