Подозреваемый в вымогательстве начальник подразделения МЧС в Красноярске предстанет перед военным судом

13.05.19 12:15

© РИА Новости. Андрей Старостин

13 мая. Interfax-Russia.ru - Военные следователи передали в суд уголовное дело в отношении начальника одного из подразделений федерального госучреждения "Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр МЧС России" подполковника Владимира Асанова о крупных взятках и вымогательстве, сообщает пресс-служба СКР.

Начальник службы организации взаимодействия со службами аэропорта "Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России" В.Асанов 5 июня прошлого года был задержан сотрудниками ФСБ при получении 1,3 млн рублей от представителя коммерческой организации за "общее покровительство и попустительство по службе".

"Общая сумма вымогаемой им взятки составляла 4,7 млн рублей", - отмечается в сообщении.

После задержания В.Асанов был арестован, уголовное дело возбуждено военным следственным отделом СКР по Красноярскому гарнизону по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере, совершенное с вымогательством).

На два автомобиля обвиняемого общей стоимостью 2 миллиона рублей наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в Красноярский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.