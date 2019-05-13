Поисковики обнаружили в Новгородской области крупное захоронение времен войны

13.05.19 12:20

© РИА Новости. Саид Царнаев

13 мая. Interfax-Russia.ru - В Новгородской области нашли ранее неизвестное крупное захоронение времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба поисковой экспедиции "Долина".

"Захоронение обнаружено под деревней Березка бойцами отряда "Новгородская кадетская рота", а также поисковиками из Красноярска и Первоуральска", - говорится в сообщении.

Поисковики предполагают, что в братской могиле захоронены останки фронтовиков, скончавшихся в военном госпитале. Об этом, в частности, говорят найденные в захоронении медицинские шины.

В настоящее время бойцы "Новгородской кадетской роты" нашли останки около 60 человек. Работы у деревни Березка продолжаются. Поисковики предполагают, что в захоронении могут находиться около 500 фронтовиков.