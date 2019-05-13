|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.05.19 12:25
Пьяный житель Ставрополья ранил из ружья семерых человек, в том числе двух детей
"Вечером 10 мая 32-летний мужчина, находясь в одном из населенных пунктов Предгорного района, распивал в компании своих знакомых спиртные напитки, в ходе чего между подозреваемым и одним из его знакомых произошла ссора. Взяв из дома охотничье гладкоствольное ружье, он не менее десяти раз выстрелил в обидчика и находившихся рядом с ним людей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате огнестрельные дробовые ранения получили семь человек, в том числе дети 2009 и 2015 годов рождения.
"Довести свои действия до конца подозреваемый не смог, так как потерпевшим была оказана квалифицированная медицинская помощь, и сейчас их жизни ничего не угрожает", - отмечается в пресс-релизе.
СК РФ сообщает, что по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в" и "e" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)
|
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
Interfax-Russia.ru – Специалисты изучают данные "черных ящиков" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet. По мнению экспертов, катастрофа произошла из-за ошибок экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket