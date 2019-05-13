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13.05.19 12:25

Пьяный житель Ставрополья ранил из ружья семерых человек, в том числе двух детей

© РИА Новости. Таисия Воронцова
13 мая. Interfax-Russia.ru - Задержан житель Ставропольского края, который стрелял в своих знакомых и ранил несколько человек, сообщается на сайте СК РФ.

"Вечером 10 мая 32-летний мужчина, находясь в одном из населенных пунктов Предгорного района, распивал в компании своих знакомых спиртные напитки, в ходе чего между подозреваемым и одним из его знакомых произошла ссора. Взяв из дома охотничье гладкоствольное ружье, он не менее десяти раз выстрелил в обидчика и находившихся рядом с ним людей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате огнестрельные дробовые ранения получили семь человек, в том числе дети 2009 и 2015 годов рождения.

"Довести свои действия до конца подозреваемый не смог, так как потерпевшим была оказана квалифицированная медицинская помощь, и сейчас их жизни ничего не угрожает", - отмечается в пресс-релизе.

СК РФ сообщает, что по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в" и "e" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)

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