Траур объявлен в районе Ростовской области, где при взрыве газа в доме погибли два человека

13.05.19 12:27

© РИА Новости. Антон Круглов

13 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Каменского района Ростовской области объявили траур после взрыва газа в доме и гибели двух человек.

"В связи с трагическими событиями, произошедшими в поселке Чистоозерном, на территории Каменского района с 13 по 14 мая объявлен траур", - сообщается на сайте администрации района.

Как сообщалось, взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Чистоозерном в ночь на 12 мая. Два человека погибли, еще двое были доставлены в центральную городскую больницу Каменск-Шахтинска.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Губернатор Ростовской области распорядился выплатить по 1 млн рублей семьям погибших, пострадавшим - от 200 до 400 тыс. рублей.