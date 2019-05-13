СКР: идентифицированы 40 погибших в катастрофе SSJ-100

13.05.19 12:34

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

13 мая. Interfax-Russia.ru - Следствие по делу о гибели людей в катастрофе самолета Superjet-100 в московском аэропорту "Шереметьево" идентифицировало 40 жертв, идентификация погибшего гражданина США вскоре также завершится, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела завершены молекулярно-генетические экспертизы тел 40 погибших, все они идентифицированы. Работа по идентификации еще одного погибшего - гражданина США, будет завершена в ближайшее время", - сказала С.Петренко в понедельник "Интерфаксу".

Она отметила, что в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности полетов "допрошены пострадавшие в результате авиапроисшествия, персонал аэропорта, сотрудники ПАО "Аэрофлот" и иные лица, которые могут располагать значимой для следствия информацией".

"Следователи со специалистами МАК (Межгосударственный авиационный комитет - ИФ) продолжают изучение данных изъятых бортовых самописцев лайнера. В различных службах аэропорта "Шереметьево", а также ПАО "Аэрофлот" проведены выемки документов, касающихся происшествия", - сказала С.Петренко.

По ее словам, назначены и иные экспертизы, результаты которых в совокупности с другими собранными доказательствами позволят восстановить объективную картину произошедшего и сделать выводы о причастности конкретных к лиц к совершению преступления.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.

В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказ техники, погодные условия и другие.