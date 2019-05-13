В Татарстане завели дело на подростка, взявшего в заложники одноклассников

13.05.19 14:14

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 мая. Interfax-Russia.ru - Школьник, пришедший в учебное заведение с пистолетом и кухонным ножом, задержан, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

"В 11:40 мск 17-летний подросток был задержан, никто не пострадал", - говорится в сообщении МВД.

По информации МВД, в 10:54 мск 13 мая на телефон 112 поступил телефонный звонок от родителей ученицы 10 класса гимназии N7 Казани, которая сообщила, что одноклассник ее дочери, вооруженный пистолетом и ножом, удерживает одноклассников в одном из кабинетов.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УМВД по Казани, экипажи ППС, начальник полиции МВД по РТ, заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по РТ.

"Как выяснилось, старшеклассник зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований не выдвигал. В настоящее время с подростком работают сотрудники МВД", - говорится в сообщении.

Ранее об инциденте сообщалось со ссылкой на источник.

"Ученик 10Б класса в гимназии N7 ворвался в класс с муляжом пистолета и попытался взять в заложники находившихся там учеников и учительницу", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшие на место сотрудники полиции задержали подростка, пистолет оказался муляжом.

По предварительным данным, никто из захваченных школьником людей не пострадал. "У нескольких детей испуг. Физических травм никто, включая самого нападавшего, не получил", - сказал источник.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы школьников, сообщается на сайте СКР.

"Возбуждено уголовное дело по ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении, добавили в СКР.